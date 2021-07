Panchine Serie A – Torna Motta e non è quello dei gelati

L’ex centrocampista di Inter e Barcellona ricomincia ad allenare nel campionato italiano, dopo l’esperienza non felice con il Genoa

L’ultimo tassello del puzzle delle panchine di Serie A sembrerebbe essere stato inserito. Mai come quest’anno il mercato degli allenatori è stato avvincente più di quello dei calciatori. Grandi rivoluzioni, soprattutto sulle panchine delle big. All’appello mancava solo lo Spezia, trascinato ad una salvezza sorprendente dall’ottimo Vincenzo Italiano, accasatosi alla Fiorentina.

Al fotofinish Thiago Motta ha superato Rolando Maran ed Eugenio Corini. Il 38enne ex centrocampista di Genoa, Inter e Psg, avrebbe raggiunto un accordo col club ligure per un triennale. Non è chiaro l’intento dello Spezia per il prossimo anno. O meglio, le cose sono due: o il Presidente Platek vuole retrocedere in Serie B oppure vuole stupire come fatto nella passata stagione.

Con tutto il rispetto per Thiago Motta, ma dopo l’esperienza disastrosa col Genoa, vederlo tornare quasi subito su una panchina della massima serie italiana, stupisce un po’. D’altronde è anche vero che non tutti possono avere alle spalle una gavetta come quella di Maurizio Sarri, che ha avuto il piacere di allenare praticamente in qualsiasi categoria. Il blasone che hai ottenuto da calciatore ti spiana, inevitabilmente, tante strade.

Non siamo qui per processare il buon Thiago Motta che comunque, nel suo piccolo, un record da allenatore lo ha portato a casa. Nella vittoria per 3 a 1 con il Brescia risalente all’ottobre del 2019 (sua gara d’esordio), i tre gol rossoblu vengono realizzati da tre calciatori subentrati (Agudelo, Kouamè e Pandev). Non era mai successo nella storia della Serie A. Troppo poco per durare alla corte del presidente Preziosi, che dopo 10 partite disastrose, che avevano fatto scivolare il Grifone in fondo alla classifica, decise di esonerarlo e di puntare su Nicola.

Ai nastri di partenza le squadre di Serie A hanno tutte zero punti. L’allenatore incide? C’è chi dice soltanto il 20%, chi qualcosina in più, chi sostiene che l’importante è che non faccia danni. Vedremo come se la caverà in questa seconda chance l’italo brasiliano. Gli auguro di aver imparato qualcosa dagli errori commessi in passato.

FOTO: Skysport.it; Ansa.it

Marco Fabio Ceccatelli