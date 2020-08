Panchine Serie A: Genoa ufficiale Maran, Parma quasi a Liverani

Lo scacchiere delle panchine per la prossima stagione è ormai quasi del tutto completato, manca l’ufficialità solo in casa gialloblù

Si sa il primo tassello fondamentale per comporre una squadra è quello presente in panchina, poiché senza una guida fatta e sicura, difficilmente è possibile costruire un progetto tecnico e tattico efficiente. Quasi come ogni anno, la Serie A si presenta ai nastri di partenza, con diversi volti nuovi a guidare le magnifiche 20. Medesima sorte è toccata anche in questa pazza e strana estate post-Covid, con cinque squadre, che hanno optato per un deciso cambio di rotta. Dopo Juventus, Torino e Cagliari, per completare lo scacchiere si aspettavano notizie da Genoa e Parma, che, dopo alcuni giorni di sondaggi e trattative, hanno raggiunto i rispettivi accordi con Maran e Liverani.

GENOA, ECCO MARAN

Partendo da Genova, sotto la Lanterna a tinte rossoblù, è arrivata nella giornata di ieri una doppia ufficialità: fuori Nicola, dentro Maran. Addio, dunque, per un’ex bandiera della curva genoana, che nonostante la salvezza agguantata per il rotto della cuffia, non ha ottenuto la riconferma. Sette mesi abbondanti per l’ex tecnico del Crotone, che hanno fatto ritrovare, comunque, sensazioni importanti, dopo una prima parte di annata disastrosa con l’avvicendamento Andreazzoli-Motta. Per Maran arriva, quindi, un’altra panchina di A, dopo le esperienze maturate a Catania, Chievo e Cagliari. Il tecnico trentino sarà legato al Genoa con un contratto biennale.

PARMA, LIVERANI AD UN PASSO

Quasi fumata bianca anche in casa Parma, con l’arrivo sulla panchina dell’ex tecnico del Lecce, Fabio Liverani. A sorpresa, dunque, è saltata la panchina di D’Aversa, che tanto bene aveva raccolto in quest’ultima annata di campionato. L’undicesimo posto in A e le ottime prestazioni condotte dagli emiliani non sono bastate per risolvere le incomprensioni tra il tecnico abruzzese e la società, con in primis il nuovo Direttore Sportivo Marcello Carli. Al suo posto, dentro Liverani, fresco neoretrocesso con il Lecce, nonostante una buona stagione. Per la risoluzione definitiva della trattativa manca davvero pochissimo, se non il nodo collaboratori.

Fonti foto: CalcioBuzz.it; Gianluca di Marzio; Seriebnews.com

Sandro Caramazza