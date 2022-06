Panchine girevoli in serie B: scelte fatte in cinque piazze, Pisa in discussione

Panchine girevoli in serie B: scelte fatte in cinque piazze, Pisa in...

Nel torneo cadetto Venezia, Perugia, Brescia, Sudtirol e Ascoli riempiono il vuoto sulla panca e sono pronte a partire, i nerazzurri sembrano voler rinunciare a D’Angelo

Una serie di incredibili eventi hanno stravolto le panchine di A e di B a poche settimane dalla ripresa delle operazioni. In cadetteria trova finalmente pace il Venezia che affida la propria panchina a Ivan Javorcic, reduce dal capolavoro con il Sudtirol. Proprio per quest’ultimo ecco Lamberto Zauli (nella foto di copertina) che lascia la Juventus under 23 e farà il suo esordio in serie B così come la squadra che allenerà. Il Perugia, invece, ha dovuto rinunciare ad Alvini che è stato richiamato dalle sirene della massima serie dove allenerà la Cremonese. In Umbria arriva una sicurezza per la categoria. Fabrizio Castori sarà il mister del Perugia, figura di carattere che ricorda Serse Cosmi sempre nella stessa piazza. Il Brescia ritorna al passato. Torna alla guida delle rondinelle Pep Clotet che avrà come secondo Gastaldello, profondo conoscitore dell’ambiente bresciano. Infine l’Ascoli. Dopo aver lasciato andare Sottil all’Udinese, manca solo l’ufficialità ma dovrebbe essere Cristian Bucchi a sedere sulla panchina bianconera. Fulmine a ciel sereno, invece, a Pisa. La dirigenza sembra aver deciso di non voler continuare con Luca D’Angelo. Nelle prossime ore si saprà sicuramente di più.

Glauco Dusso