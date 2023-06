Panchine di serie A, ci siamo : tutto pronto per ripartire

Tempo di lettura 5 minuti

Con le ultime caselle occupate sembrano essere decise le guide tecniche per la stagione 23/24 nel massimo campionato italiano

Tira e molla, offerte rifiutate e destini cambiati nelle ultime settimane della scorsa stagione. È finito il periodo degli ottovolanti per gli allenatori di serie A. Ora ogni squadra pare avere una guida sicura per la prossima annata, vediamo in breve la situazione in ogni club.

Atalanta: per un momento si è pensato ad un cambio al timone dopo il lungo regno di Gian Piero Gasperini. Invece no, la Dea si tiene stretto il suo maestro che guiderà i ragazzi nerazzurri anche la prossima stagione.

Bologna: grande dimostrazione di abilità quella di Thiago Motta lo scorso anno sulla panchina felsinea. Conferma dunque per l’italobrasiliano che dopo aver sostituito il compianto Sinisa Mihajlovic durante la scorsa stagione ha impressionato tutti con il gioco dei rossoblu.

Cagliari: dopo il miracolo nei playoff di serie B nessuna discussione, Claudio Ranieri sarà al comando dei sardi anche in A, pronto a stupire ancora.

Empoli: alti e bassi per Paolo Zanetti nell’ultimo campionato, ma a tratti si sono viste più buone cose che cattive. Giusta la conferma per lui.

Fiorentina: due finali e un ottimo campionato per Vincenzo Italiano con i suoi viola. Il Napoli ci aveva fatto un pensiero per poi virare altrove. Il tecnico quindi proverà a confermarsi a Firenze anche nell’annata 23/24.

Frosinone: salutato l’artefice della promozione Fabio Grosso da pochi giorni si è insediato il nuovo mister. Sarà Eusebio Di Francesco il timoniere dei ciociari in serie A.

Genoa: una delle sorprese della scorsa cadetteria. Alberto Gilardino, subentrato al posto di Blessin, si è meritato con la promozione in massima serie la possibilità di giocarsela col Grifone.

Inter: un ottovolante per Simone Inzaghi la scorsa stagione. Prima tranquillo, poi “esonerato” dall’opinione pubblica per poi essere osannato nell’ultimo mese con terzo posto e finale di Champions League conquistate. Mai come in questo caso si è guadagnato sul campo un’altra chance con la Beneamata.

Juventus: quando sembrava il primo cambio di panchina di questa lunga estate ha smentito tutti. Max Allegri rimarrà alla guida dei bianconeri forte dei suoi due anni ancora di contratto. Respinte al mittente le presunte offerte faraoniche dall’Arabia Saudita, il tecnico ci vuole riprovare con la Vecchia Signora.

Lazio: secondo posto con Champions League conquistata, Maurizio Sarri sarà sulla panchina biancoceleste anche per la prossima stagione a giocarsi tutto.

Lecce: una delle ultime novità. Dopo il divorzio da Baroni i giallorossi si affideranno a Roberto D’Aversa per il prossimo campionato.

Milan: nonostante gli addii di lusso in società e rosa Stefano Pioli rimane sulla panchina dei rossoneri. A lui il compito di migliorare i risultati dello scorso anno.

Monza: la rivelazione del torneo scorso Raffaele Palladino potrà cercare di confermarsi anche nel prossimo campionato. Sarà lui la guida dei brianzoli.

Napoli: superato lo shock della separazione da Luciano Spalletti i campioni d’Italia voltano pagina. Il nuovo capitolo ha il nome di Rudi Garcia, De Laurentiis ha scelto il francese per tentare il bis scudetto.

Roma: dopo il burrascoso post finale di Europa League Josè Mourinho sarà ancora l’allenatore dei giallorossi. Dirigenza a lavoro per migliorare la rosa a disposizione del portoghese.

Salernitana: finale di stagione in crescendo dopo l’approdo di Paulo Sousa. Tifosi in apprensione dopo i colloqui con il Napoli. Nulla di fatto e sarà giustamente lui l’allenatore della società di Iervolino anche per la stagione 23/24.

Sassuolo: anche il prossimo anno proseguirà il lavoro di Alessio Dionisi sulla panca neroverde. Il mister sarà pronto a fronteggiare anche eventuali cessioni eccellenti.

Torino: Ivan Juric è sempre pieno di soprese, questa volta no. Il Torino sarà ancora nelle sue sapienti mani.

Udinese: conferma per Andrea Sottil, il buon campionato disputato lo scorso anno lo lascia saldo sulla panchina friulana.

Verona: salutato Zaffaroni nelle ultime ore è già pronto il sostituto. Sarà Marco Baroni, appena liberatosi dal Lecce, a guidare gli scaligeri il prossimo anno.

Glauco Dusso