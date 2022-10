Panchina girevole a Perugia: dimissioni per Baldini, torna Castori

La sconfitta contro il Sudtirol di ieri ha dato la spinta decisiva al tecnico per abbandonare il suo incarico in Umbria, al suo posto stando alle ultime notizie tornerà il mister allontanato un mese fa ancora sotto contratto con i biancorossi

Un ultimo posto che fa rumore. Il Perugia si trova sul fondo della classifica di serie B, solo 4 i punti conquistati in nove giornate, frutto di una sola vittoria, un pareggio e ben sette gare perse. L’arrivo di Silvio Baldini non ha migliorato le cose. Anzi, per lui tre sconfitte consecutive nella gare in cui si è seduto sulla panchina umbra. Ieri, dopo la terza debacle in casa con il Sudtirol, ha rassegnato le sue dimissioni facendo capire di non essere l’uomo adatto a risollevare le sorti del Perugia. Per lui mesi non facili dopo l’addio al Palermo e ora questa nuova pagina negativa. Manca solo l’ufficialità per il ritorno di Fabrizio Castori che a metà settembre aveva lasciato il posto allo stesso Baldini. Il tecnico pare abbia già diretto il primo allenamento nel pomeriggio. Continua quindi l’odissea per il Grifone che non riesce a trovare pace in questa stagione 22/23. I tifosi biancorossi sperano che questa nuova rivoluzione porti i risultati sperati. Oltre al cambio del mister, infatti, il club solleva dal suo incarico il direttore sportivo Marco Giannitti.

Glauco Dusso