Panchina bollente per D’Aversa, la Sampdoria studia il futuro

La sconfitta interna con il Bologna ha messo in allarme Ferrero e il suo entourage che sta riflettendo sul futuro dell’attuale tecnico blucerchiato

La sosta per qualche allenatore rappresenta il momento di lavorare serenamente due settimane. Per altri, invece, può accelerare il passo d’addio. E’ quello che sta succedendo a Roberto D’Aversa che dopo l’ennesima caduta ieri a Marassi contro il Bologna potrebbe veder conclusa la sua avventura alla Sampdoria. La dirigenza blucerchiata starebbe valutando la posizione dell’allenatore e sondando eventuali sostituti. Si vocifera che la prima scelta del patron sampdoriano sarebbe Giampaolo, tecnico che tanto bene ha fatto in passato a Genova. Un altro candidato è Beppe Iachini, sempre pronto ad entrare in corsa. Nelle prossime ore si saprà sicuramente di più, potrebbe essere il secondo cambio di panchina in città nel giro di pochi giorni dopo Shevchenko al posto di Ballardini sponda Grifone.

Glauco Dusso