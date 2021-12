Pallotta può tornare in Italia: è interessato all’acquisto del Palermo

L’ex presidente dei giallorossi è in trattativa con il club siciliano

James Pallotta vuole ripartire dopo la parentesi quasi decennale alla Roma, dal 2011 al 2020, e guarda ancora in Italia per farlo; l’ex patron giallorosso è interessato ad acquistare il Palermo, società che milita in Serie C e che occupa attualmente la terza posizione. Già nel mese di ottobre Pallotta aveva avuto dei contatti con il presidente rosanero Dario Mirri per capire la fattibilità dell’operazione. La trattativa può entrare nel vivo, Mirri aveva dichiarato in passato che non si sarebbe opposto alla cessione del club e dunque ora le porte per Pallotta sembrano essersi aperte definitivamente. Vedremo se a breve sarà presentata un’offerta ufficiale, con il Palermo che intanto sta facendo molto bene nel proprio campionato.

