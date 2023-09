Pallone d’Oro, Barella unico italiano nella lista dei trenta finalisti

Tempo di lettura 1 minuto

Sono stati annunciati ieri i nomi per il prestigioso riconoscimento che vedono solo l’interista come rappresentante del nostro paese

Niccolò Barella è l’unico italiano tra i trenta nomi annunciati come finalisti per il Pallone d’Oro. Il calciatore ha trascinato l’Inter in finale di Champions League dando la solita energia al centrocampo e risultando sempre uno dei migliori. Il nostro paese paga il basso numero di italiani presenti nei club, visto che la stagione europea è stata grandiosa per diverse squadre, con il derby di Milano in semifinale di Champions League, la Roma e la Fiorentina nelle finali di Europa e Conference League. Qualche soddisfazione in più se si guarda al numero di calciatori presenti in lista e provenienti dalla Serie A: presenti anche Onana ex portiere dell’Inter ora allo United, Lautaro Martinez, Osimhen, Kim Min Kae, ex Napoli ora al Bayern Monaco e Kvaratskhelia.

Alessandro Fornetti