Pagina 229 | Zdenek Zeman, 75 anni sempre all’attacco

Tre quarti di secolo compiuti ieri per il padre di una nuova idea di calcio: tra dichiarazioni al vetriolo e il ritorno a Foggia

Un ritorno non fortunato, perché i satanelli hanno perso a Chiavari, uscendo dal playoff di Serie C: Rada e Capello sormontano il gol di Petermann. E’ lontano il tempo del Foggia dei miracoli: del compianto presidente Pasquale Casillo: Baiano, Rambaudi, Bryan Roy, Franco Mancini, anche lui compianto, e Beppe Signori possono solo campeggiare in qualche poster d’annata, ma è già tanto l’essersi ripresi dal fallimento del 2019.

Compleanno amaro per il boemo, che non smette di far parlare di sé: “La Conference League? Torneo per paesi sottosviluppati”, detto da chi non è riuscito a salire in Serie B. Passiamogliela giusto per il rispetto del grande tecnico che fu e della senilità che non è certo gentile con gli animi e le capacità di raziocinio.



