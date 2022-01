Pagina 229 | Vlahovic e quei silenzi

Le parole di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, in merito al futuro dell’attaccante

“Non ci ha contattati la Juventus per Vlahovic”, dice l’alto dirigente viola. “Il giocatore e il procuratore ancora non hanno fatto proposte alla società. Noi tendiamo la mano aperta, ma così è impossibile trovare un accordo. Avevo chiesto chiarezza, ma ancora non si sono fatti vivi nel merito”.

Joe Barone aggiunge: “Solo qualche squadra inglese ha manifestato interesse concreto per il serbo”. Il riferimento maggiore è all’Arsenal, che nei giorni scorsi avrebbe offerto 70 milioni. La Fiorentina, di suo, si starebbe già cautelando con un sondaggio per Giacomino Raspadori. In attesa che il sibillino silenzio del giocatore e del suo agente finisca.



Valerio Campagnoli (foto Sky Sports)