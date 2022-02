Pagina 229 | Tottenham, spesa grossa in Serie A

83 milioni sul piatto da parte degli Spurs per Osimhen del Napoli, ma non sono i soli

C’è infatti anche il Newcastle dei magnati sauditi in corsa per il nigeriano, nonostante il gong già suonato in sede di calciomercato. Antonio Conte dal canto suo avrebbe già tentato un attacco a gennaio, col Napoli che ha risposto picche. In estate, però, i 70 milioni di sterline (83 milioni di euro, per l’appunto) sarebbero già pronti a far vacillare Aurelio de Laurentiis: strappare il classe 1998 alla concorrenza sarebbe una valida alternativa da affiancare ad Harry Kane…o magari sostituirlo.

Valerio Campagnoli (foto Jnews24)