Pagina 229 | Tomori, infortunio tra le polemiche

Lesione mediale del ginocchio sinistro per il difensore. Sarebbe il prato di San Siro il “colpevole”

Lo zoppicare in mezzo al campo, il crollo a terra, il braccio che si alza. All’inizio sembra qualcosa di superabile, ma qualche minuto dopo Fikayo Tomori non ce la fa. Terzo problema stagionale per il numero 23 rossonero, dopo un’infiammazione all’anca e la positività al Covid. Già senza Kjaer e Romagnoli si stava mettendo male per Pioli, adesso è ufficiale: serve un sostituto e in fretta pure. Sul banco degli imputati le zolle di San Siro, usate nemmeno un giorno prima per la Supercoppa tra Inter e Juve e che adesso potrebbero andar incontro a un intervento di restyling.

Valerio Campagnoli (foto Fanpage)