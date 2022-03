Pagina 229 | Stampa estera, tra sorprese e rivalse

Sentimenti non allineati, ma nemmeno contrastanti: una cosa è sicura, se già fece scalpore il forfait della Nazionale a Russia 2018, figuriamoci due mancate qualificazioni di fila



L’Equipe parla di “Italia perduta nel deserto”, con gli azzurri che “provano di nuovo sulla loro pelle il peso del fallimento”. Più istituzionale Marca, con quel “fuera del mundial” che comunque non ha bisogno di commenti. Allo stesso modo la stampa tedesca commenta in maniera asciutta il disastro di Palermo -limitandosi ad annunciare la notizia-, più fuori dalle righe la stampa portoghese e inglese.



A Bola: “Italia in un club di squadre di cui nessuno vorrebbe far parte”. Ossia, i campioni d’Europa che hanno poi fallito la qualificazione mondiale: Cecoslovacchia fuori da Argentina ’78, Danimarca out da USA ’94, Grecia esclusa da Germania 2006. Erano in tre, adesso c’è l’Italia di Mancini.



Non poteva mancare quel senso di rivincita tutto inglese, con sconfinate nel pecoreccio. Così il Sun: “Frustrazione per Roberto Mancini nonostante TRENTADUE tiri in porta. La Macedonia dimostra di avere letteralmente gli attributi: provvidenziale Visar Musliu che devia la girata di Berardi con le parti intime. Si è vista la stessa grinta che ha portato i Macedoni alla prima qualificazione a un Europeo”. La ruota che gira, questo è.

Valerio Campagnoli (foto L’Equipe, Marca)