Pagina 229 | Spezia, Gotti per la continuità

Il tecnico ex Udinese dovrà raccogliere la pesante eredità di Thiago Motta

In una Serie A drammaticamente livellata verso il basso, l’ingaggio del tecnico che allenò i friulani sarà un buon segnale per continuare a navigare nella massima serie.

Le sue prime parole: “Sono estremamente contento di essere qua, estremamente. Sono a vostra disposizione, partiamo”.

Perché Spezia?

“Fortunatamente e in maniera inaspettata avevo alternative. C’è stato un aspetto determinante, mi sono seduto con altri club che mi stavano valutando tra altri allenatori. E per come sono fatto io ha fatto la differenza la sensazione che lo Spezia cercasse proprio me, come allenatore e come persona. E tutto questo, al di là di ogni aspetto economico. In maniera anomala, la trattativa economica è durata tre minuti. Mi hanno chiesto le mie idee, senza procuratori e intermediari, come persone normali. Al di là di ogni aspetto economico, c’è stata gratificazione nella sensazione di essere la persona giusta”.





Valerio Campagnoli (foto DAZN)