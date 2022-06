Pagina 229 | Sorteggi Serie A, commenti dalle retrovie

Parlano Dionisi (Sassuolo) e Giampaolo (Sampdoria), che inizieranno subito contro due big

Emiliani in trasferta all’Allianz Stadium, Doria a Marassi contro l’Atalanta. Così il mister dei neroverdi:

“Oltre alle solite difficoltà più o meno accentuate legate al calendario in senso stretto, la vera sfida della prossima stagione sarà rappresentata dall’inizio anticipato del campionato a metà agosto dove giocheremo con condizioni climatiche particolari e con il mercato aperto per 4 giornate. Inoltre ci saranno da affinare le strategie di preparazione legate alla gestione di una sosta molto lunga, oltre 50 giorni, dovuta alla pausa per il Mondiale”.



Così il mister blucerchiato: «Quest’anno proprio nel mezzo del campionato c’è il Mondiale. È l’unica grande differenza dal passato, ma è una grande differenza. Comunque non è problema, ci si attrezzerà e allenerà per non perdere il ritmo partita. Dovremo essere bravi a programmare ogni domenica di pausa una gara di livello alto. Affronteremo questo campionato come tutti gli altri”



Valerio Campagnoli (foto Sky)