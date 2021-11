Pagina 229 | Sorteggi Qatar 2022. Prima i macedoni, poi (forse) CR7

Urna così così nel decidere i playoff per il mondiale. Prepariamoci a soffrire, questa sarà l’unica cosa sicura

Questo il verdetto per i playoff UEFA di Qatar 2022:

Che dire: da una parte fa imbestialire il fatto che, a fronte di match di livello palesemente inferiore per tecnica e blasone, una squadra tra la nostra nazionale e quella di Cristiano Ronaldo debba guardarsi la rassegna qatariota da casa.

Dall’altra parte sarà la prova del nove per capire se davvero l’Europeo è stato un fuoco di paglia o se abbiamo davvero le carte in regola per un bis da sogno. Eventuale finale in trasferta per gli azzurri.



Valerio Campagnoli (foto Sportmediaset,News Italia)