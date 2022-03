Pagina 229 | Sorteggi europei: osso duro per la Dea, fantasmi del (recente) passato per Mou

In Champions due big match, mentre Bayern e Liverpool pescano meglio

CHAMPIONS LEAGUE – Chelsea contro Real da una parte, City contro Atletico Madrid dall’altra. Ai bavaresi tocca il Villarreal, ai Reds va in sorte il Benfica. Andata il 5 e 6 aprile, ritorno il 12 e 13.

Semifinali di Champions con probabili derby inglese o spagnolo, le date sono 26-27 aprile e 3-4 maggio per il ritorno. La finale, ormai di dominio pubblico, sarà a Parigi e non più a San Pietroburgo.

EUROPA LEAGUE – L’Atalanta pesca il temibile Lipsia. Prova del nove per Gasperini, che però in caso del passaggio del turno si troverebbe la vincitrice del duello Sporting Braga- Glasgow Rangers: faticare parecchio, per poi trovarsi una mezza autostrada in semifinale.

Gli altri barrages: Eintracht Francoforte-Barcellona, West Ham- Olympique Lione.

Andata il 7 aprile, ritorno il 14. Semifinali il 28 aprile e 5 maggio.Finale al Ramon Sanchez di Siviglia il 18 maggio.

CONFERENCE LEAGUE – Di nuovo il Bodo/Glimt per la Roma. Gli altri quarti: Paok Salonicco – Marsiglia, Feyenoord – Slavia Praga, conclude il big match PSV Eindhoven – Leicester.

Le date: quarti di finale con andata 7 aprile, ritorno 14 aprile. Semifinali con andata 28 aprile, ritorno 5 maggio. Finale: mercoledì 25 maggio alla National Arena (Arena Kombëtare) di Tirana.



Valerio Campagnoli (foto Teleambiente)