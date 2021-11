Pagina 229 | Si scrive rinnovo Pioli, si legge continuità

Una storia d’amore che parte da lontano e porta lontano. Almeno così nelle intenzioni del quartetto Gazidis-Massara-Maldini-Scaroni

Rinnovo dunque fino al 2023, opzione di un anno con un guadagno di 4 milioni -premi inclusi. Raddoppio dello stipendio praticamente per l’ex giocatore della Fiorentina. C’è di più: il segno della continuità. Due lustri di vera e propria involuzione, per quel che fu il club più titolato al mondo. Un interregno importante da spezzare, per una tifoseria ancora troppo impegnata a cullarsi nelle glorie di tre decenni anni di era Berlusconi.

Valerio Campagnoli (foto AC Milan)