Pagina 229 | Sì, Infantino ha davvero detto quelle cose

Il presidente della Fifa ha davvero tirato in ballo le tragedie dei migranti del Mediterraneo per mandar avanti il progetto del Mondiale ogni due anni

“Il Mondiale ogni due anni […] per dare speranza agli africani, cosicchè non debbano aver bisogno di attraversare il Mediterraneo per trovare una vita migliore, anziché la morte in mare”.

Basterebbe liquidare l’uscita del massimo dirigente della Federcalcio mondiale come patetica, incommentabile, degna della peggior tv del dolore. Quella che sfrutta le disgrazie per tirare acqua al proprio mulino. L’occasione però è comunque buona per dissezionare ogni singola parte di parole così tanto infami.

A cominciare dallo sperare, vanamente, che qualche giornalista lì in sala stampa gli avesse fatto presente che certo, sarà il Mondiale biennale a salvare gli africani dalla guerra e dalla fame. Mica il terminare pratiche neocolonialiste che certamente garantiscono benessere a noi occidentali, ma il cui conto viene presentato ogni volta che salpa un barcone dal Nordafrica. Sarà il Mondiale biennale a salvare il Terzo Mondo, magari costruendo ancora più cattedrali nel deserto che uccideranno di lavoro gli immigrati nel Golfo Persico. Sarà il Mondiale biennale a salvare i paesi africani, mica la fine del cappio al collo imposto dalla Francia, che ancor oggi tramite il Franco CFA (ossia, delle Colonie Francesi d’Africa), lasciano l’accesso solamente per il 15% della loro ricchezza agli abitanti del Continente Nero.



Ce ne sarebbero tante, ma Pagina 229 esige brevità. Brevità per qualcosa che, se non si trattasse del numero uno del football mondiale, dovrebbe finire tra le scartoffie e invece.

Fonte foto: Eurosport

Valerio Campagnoli