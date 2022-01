Pagina 229 | Sensi-Sampdoria, i blucerchiati non mollano

Complicazioni per la trattativa che porterebbe a Genova il centrocampista dell’Inter, ma la pista non è ancora tramontata

Si congela la trattativa, ma la pista Sensi non si raffredda. Paradossi invernali per l’ultimo intrigo di mercato, in cui per ora il niet dei nerazzurri è dovuto all’infortunio di Correa: problemi muscolari per El Tucu hanno frenato -anzi inchiodato- l’affare tra la Madonnina e la Lanterna. Da una parte Inzaghi non vuole privarsi di una pedina importante, dall’altra il 26enne -dopo un colloquio col ct Mancini- non vuole perdere la Nazionale.

Particolare importante che lascia spiragli: l’Inter chiede tempo alla Samp per prendere una decisione, segno che non tutto è perduto. Nelle prossime ore sapremo se Marco Giampaolo potrà contare su un rinforzo di altissimo livello.



Valerio Campagnoli (foto Fantacalcio)