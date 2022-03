Pagina 229 | Se la mania di cambiamento investe anche il Pallone d’Oro

C’è da dire che non si è cambiato “tanto per cambiare”. Criteri più logici e selettivi, ma si può fare di più

Restyling in vista per il più prestigioso trofeo non di squadra. In breve: si valuterà a stagione -non ad anno solare- ragion per cui il Mondiale in Qatar sarà determinante per l’edizione 2023. Già qui possono fioccare i primi mugugni: a questo punto, perchè non premiare a giugno/luglio, anzichè a settembre?



La giuria sarà poi composta da 100 giornalisti dalle migliori squadre Nazionali (50 per il calcio femminile): si limiteranno così i voti “politici”, a sentire gli organizzatori (come se intrallazzi e magheggi fossero solo nelle corde del calcio vietnamita o tanzaniano, piuttosto che in quello tedesco o francese).



Last but not least, i criteri saranno diversi per le selezioni del singolo: erano regole non scritte che premiavano chi vincesse titoli di rilievo, questo era sotto gli occhi di tutti. Più fari puntati sulle prestazioni individuali, ma quelle collettive non smetteranno (ahinoi) di contare, anche il fair play sarà determinante e questo è un bene.



Giusto una domanda finale: ci sarà un lim



Valerio Campagnoli (foto Sky)