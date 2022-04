Pagina 229 | Se la Bundesliga da sola investe nei vivai quanto tutto il calcio italiano

La massima serie tedesca da sola spende quanto Serie A, B, C. Un articolo di pochi giorni fa sbatte in faccia lo spread calcistico

Questo il report della Lega professionisti tedesca: i soli club della Bundesliga, nelle ultime tre stagioni sono passati dai 144,1 milioni di investimenti per i propri settori giovanili (stagione 2018/19) ai 160,9 milioni del 2020/21 e questo nonostante la pandemia. Considerando anche la Zweite Liga (la serie B tedesca), la cifra investita dai principali 36 club tedeschi nelle Nachwuchsakademien, settore giovanile, è di 196 milioni di euro.



La Serie A, invece? Confrontando il 2019/20, ultimo anno utile per fare un termine di paragone (la FIGC non dispone di report più recenti), la Bundes spende 154 milioni contro 162,6 milioni dell’intero calcio professionistico italiano: serie A, B e C.



Trarre delle conclusioni? Come già detto, non è solo dai vivai che ne va del futuro del nostro calcio. Intanto però è un inizio.



Valerio Campagnoli (foto Deutscher Fußball-Bund)