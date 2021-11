Pagina 229 | Il Barcellona si butta sull’’usato sicuro’, condendolo con figuracce epocali

Ufficiale Xavi, sciolti i nodi con l’Al-Sadd. Anzi, no, per ora. Ennesimo capitolo di una farsa lunga una stagione

(Giallo intorno alla clausola rescissoria da 5 milioni di euro, ancora da pagare. Dalla Catalogna negano la conclusione dell’affare, si vocifera che Xavi stesso pagherebbe la clausola di tasca sua mediante sponsorizzazioni del calcio in Qatar)



Se l’arrivo si concretizzasse, il grande interrogativo resterebbe: l’ex centrocampista -tra i migliori mediani della storia del calcio, quantomeno del nuovo millennio- si brucerà ad accettare una sfida tanto complicata? Tertium non datur. O ne uscirà con le ossa rotte o la sua carriera può davvero proiettarsi in rampa di lancio. Non sempre i grandi calciatori son stati grandi allenatori. Aver avuto un maestro come Guardiola sicuramente ha aiutato e lo stesso Pep lo aveva già incoronato: “E’ pronto per il Barça, assolutamente”. Il problema non sarà né il grande salto, né nella squadra, né in una società così cervellotica perfino nella malagestione di cotanto patrimonio storico e finanziario: il vero scoglio sarà cambiare la mentalità di una platea troppo, troppo abituata ai salotti buoni del calcio europeo.



Valerio Campagnoli (foto Goal)