Pagina 229 | Se due ragazzini di una Primavera di Serie A scippano una signora

Accaduto ieri a Salerno, all’ora di pranzo. Considerazioni a margine senza troppi moralismi



Il presidente Iervolino condanna con forza e altrimenti non poteva fare. Richiama i valori dello sport, dimenticando tuttavia che non è che se ti metti a giocare a calcio, automaticamente diventi “uno dei buoni”, ammantato di valori e spirito olimpico a profusione.

Certo, lo sport aiuta. Il problema però va cercato più a fondo: in famiglie che o non educano o che sono cresciute in un retroterra di criminalità che non va nè demonizzato (i tempi di Lombroso sono finiti da un secolo abbondante), nè accolto con pietismo peloso e stucchevole.



I ragazzi sono colpevoli, meritano una pena e soprattutto una rieducazione. E’ inutile parlare con la bava alla bocca, è controproducente: se non c’è un’alternativa all’illegalità questi ragazzi continueranno a strappare borse dalle giacche alle signore. Escluderli dalla rosa però non servirà: nè alla squadra (che magari perde anche due pezzi pregiati), nè a loro stessi, a crescere come uomini.



Valerio Campagnoli (foto aSalerno)