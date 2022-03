Pagina 229 | Se anche il presidente della Salernitana chiede un rinnovamento della Serie A

Affondo di Danilo Iervolino sull’establishment del calcio italiano. Il tutto, a poche ore dalla fumata nera sulle elezioni del nuovo presidente

Intervenuto da Dubai a margine della presentazione di un torneo giovanile, il numero uno granata a briglia sciolta: “La Lega non è il posto ideale per trovare coesione, ma il calcio va riformulato, bisogna cestinare personalismi e trovare il filo conduttore per costruire un rapporto fruttuoso e fare del calcio italiano una delle prime industrie al mondo. Anche con l’indicazione di un nuovo presidente, la Lega può trovare nuove energie”.

Iervolino, va detto, non è nuovo a uscite del genere. Così due settimane fa sull’assemblea di Lega: “una disordinata riunione di condominio“. La vera boutade però è nella sua preferenza come capo della nuova Serie A: Carlo Bonomi.



Uno che se ne è uscito con robe come: “i tamponi per lavorare se li paghino i dipendenti” e cose simili.



Valerio Campagnoli (foto Corriere dello Sport)