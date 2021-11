Pagina 229 | Sayonara, caro Kun

Prepariamoci a celebrare l’addio di uno dei più grandi -e mai troppo esaltati- talenti del calcio mondiale

A quanto pare, i problemi cardiaci di Sergio Aguero sono qualcosa non da ridere. Catalunya Radio anticipa tutti: l’aritmia di cui soffre l’ex genero di Maradona sarebbe di natura maligna. Una decisione sarà quindi presa non prima di febbraio e non sembra lasciare molte speranze. Dopo van Basten, dunque, apprestiamoci all’addio di un altro colosso del calcio mondiale. Uno per cui le cifre sono valse più della forza mediatica che lo ha circondato: mai troppo fuori dagli schemi, un tizio concreto. Tanto da far parlare le cifre per lui: miglior marcatore straniero di sempre nel campionato più difficile del mondo, la Premier League.

Dopo Marco van Basten apprestiamoci a salutare anzitempo un altro eroe moderno e ringraziamo il cielo (o meglio, i medici) che non si sia rischiato un nuovo drammatico caso Eriksen.

Valerio Campagnoli (foto Tuttocampo)