Pagina 229 | Romaleaks, se una sfuriata da spogliatoio diventa di dominio pubblico

Non si fanno attendere le reazioni dopo la strigliata epocale di Mourinho ai suoi

Giuseppe Giannini non ha dubbi: la talpa va cacciata immediatamente, sono cose che devono restare nello spogliatoio.

Più prosaicamente, si è scoperto il segreto di Pulcinella: quante volte avrete visto lavate di capo epocali da parte del mister? Cambia solo il tenore di quel che dice il mister. Sta qui la pietra dello scandalo: “Se avete paura potete andare a giocare in Serie C”, avrebbe detto l’ormai ex Special One.



Il tweet di risposta dell’Olbia Calcio parla di calcio romantico, più poetico, ma che ci sarebbe di così tanto diverso con la serie A, a parte un coacervo di parolacce in più? Di diverso non c’è nulla, dalla Terza Categoria alla Champions League: quando al mister girano, il gelo che cala nello spogliatoio è sempre lo stesso.

