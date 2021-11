Pagina 229 | Roma, diagnosi in vista: allergia cronica all’Europa

Se i giallorossi stentano pure con Mourinho e in una competizione più facile persino dell’Europa League, facciamoci due domande

La gara di ieri all’Olimpico restituisce -diciamolo subito- una Roma assolutamente propositiva, paziente nella costruzione, offensiva e anche sfortunata. Sull’arbitraggio ha già detto tutto Mourinho, che tuttavia pare aver dimenticato in fretta i dettami della Premier: mai parlare del direttore di gara, i tifosi penseranno che copri qualche magagna. Niente lagne, siamo inglesi, insomma. Le magagne nel gioco non ci sono e la batosta al Polo Nord, in fondo, è stata un pressure test per fare scrematura in rosa. Se però, persino nella terza coppa europea, con uno dei migliori allenatori della storia non riesci a padroneggiare Bodo Glimt, Zorya e CSKA Sofia, allora l’allergia all’Europa è una diagnosi precoce, ma non troppo.



Valerio Campagnoli (foto Il Messaggero)