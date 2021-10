Pagina 229 | Rinnovo Lautaro, un segnale di continuità (o di rottura, dipende). Tra mille polemiche

L’Inter ha finalmente scelto: Martinez come punta di un progetto, come patrimonio da curare

L’asso argentino classe ’97, dunque, consuma il matrimonio con la maglia nerazzurra fino al 2026. Tutto l’apice della sua carriera sarà con la Beneamata. Il segnale di continuità può essere nel mantenimento della volontà da parte di Zhang. La volontà di competere ad alti livelli, nonostante l’addio di un gigante come Romelu Lukaku. Il segnale di rottura può essere in quella che, a detta di molti, è proprio vista come politica di spending review, tra le problematiche legate allo stadio e le voci dalla Cina arrivate a settembre, sulle proprietà Suning, che non hanno fatto dormire sonni granchè tranquilli.

Fintanto che si sfoltiscono i rami secchi della rosa, ci può stare. Se invece mandi a casa tre (TRE!) magazzinieri di cinquant’anni perché non “economicamente sostenibili”, allora hai un problema non economico, ma di coscienza. Staremo a vedere.



Valerio Campagnoli (foto TMW)