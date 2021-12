Pagina 229 | Real Madrid. Oggi Benzema, domani (forse) Lewandowski

Mancano gli stimoli al polacco, che potrebbe andare in maglia merengue. Florentino Perez e tifosi, intanto, si coccolano il francese

Tanta frustrazione, certo. Un Pallone d’Oro ancora una volta a Messi, col merito delle cronache solo per l’epocale passaggio al PSG. Poca sostanza però, ed è quella che il campione polacco aveva nella manica. La proposta di assegnare a Robert il Ballon d’Or 2020 sa tremendamente di contentino. Ora la mancanza di stimoli, in un campionato tedesco dove -a parte rare eccezioni in giallonero- le gioie le guadagni solo se giochi per il Bayern Monaco. La tentazione Real Madrid, per concludere una carriera raccogliendo -forse- quanto meritatamente seminato. A Plaza de Cibeles non hanno fretta però: c’è ancora tempo per dare il benservito a Karim Benzema. A sua volta, già Pallone d’Oro del cuore merengues.



Valerio Campagnoli (foto Tribuna)