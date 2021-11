Pagina 229 | Raschiare il fondo del barile, la vicenda Joao Pedro in azzurro

Se arriva un ds mediocre a proporre un gran bel giocatore (ma non un top class) per l’Italia, le nubi sono allora grigie all’orizzonte

La crisi degli Azzurri passa anche (ma non solo) da un attacco ormai notoriamente asfittico. Se siamo arrivati a proporre un giocatore indubbiamente di valore, ma mai nei radar della Nazionale come Joao Pedro facciamoci qualche domanda. Disperato è il paese che ha bisogno di eroi, ed effettivamente vincere un Europeo senza un bomber determinante è qualcosa che nasconde problemi molto più grandi di una vera e propria (e inspiegabile) involuzione tecnica, per quanto -già è stato detto più volte- Euro 2020 sia stato un capolavoro tecnico/tattico di Mancini.

Nelle radio si parlava addirittura di far tornare Quagliarella, chi Grifo, poi Balotelli che si ripropone, per l’ennesima zuppa riscaldata. Non andare al Mondiale sarà una doppia catastrofe sportiva, ancor peggiore (e purtroppo meno evitabile) del 2017. Sembra di esser tornati agli anni ’90, ai tempi di Provvidenza Massaro. Che a USA ’94 ci salvò cambiando la gara con la Norvegia appena entrato e segnando il gol che ci tenne a galla contro il Messico. Sbagliando, però, uno dei tre rigori fatali col Brasile.

Valerio Campagnoli (fonte CB, Repubblica)