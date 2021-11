Pagina 229 | Rangnick ad interim allo United? Sarebbe il provvisorio che sostituisce il (fu) provvisorio

Una decisione ancora non presa, ma che già fa abbastanza scalpore

“L’arrivo di Rangnick in Premier non è una buona notizia per le altre squadre”. Così Jurgen Klopp, interpellato sul connazionale. Il rispetto, certo, ma anche il fatto che tra il successo del modello Red Bull Lipsia ci sia innegabilmente la sua mano. Nessun calciatore over 24 per il tecnico di Backnang, che anzi nel 2016 affermò: “Cristiano Ronaldo è troppo vecchio”.

Affermazioni al vetriolo per colui che, a conti fatti, è già il traghettatore di un traghettatore: Ole Gunnar Solskjaer, per quanto innegabilmente nel cuore dei tifosi mancuniani, non ha avuto delle esperienze che lo avrebbero portato lontano. Ora c’è Carrick, poi -forse- il 63enne dal cuore giovane.



Valerio Campagnoli (foto goal.com)