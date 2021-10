Pagina 229 | Quando il giovane talento ha solo 4 anni

Forse la ricerca di nuovi baby fenomeni si sta spingendo troppo oltre

A cavallo tra anni novanta e duemila, l’ingaggio per 120 milioni di lire del piccolo Vincenzo Sarno, da parte del Torino, scatenò polemiche su polemiche. Il popolo televisivo si era semplicemente accorto di un fenomeno in crescita: il calcio come monetizzazione, come ricerca di braccia (anzi, gambe) da mettere sotto contratto. Ventidue anni dopo, l’Arsenal esagera e tessera a Londra il piccolo Zayn Ali Salman, che a detta degli scout dei Gunners avrebbe posizione, tiro e corsa eccellenti già in età da asilo. Scandalizzarsi o no? Beh, se vi piace il calcio, non avrete problemi ad accettarne i tratti da capitalismo spettacolarizzato, giusto?

Valerio Campagnoli (fonte Sky)