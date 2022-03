Pagina 229 | Qatar 2022, le qualificazioni nel resto del mondo

Chi andrà alla rassegna iridata nel Golfo? Chi ci farà compagnia a guardare i mondiali in tv…

EUROPA

* Slot A

SCOZIA – UCRAINA a data da destinarsi (con ogni probabilità a giugno)

GALLES – AUSTRIA 2-1 25’ e 51’ Bale (G), 64’ aut. Davies (A)

Finale GALLES- vincente SCOZIA-UCRAINA

* Slot B

SVEZIA – REP. CECA 1-0 dts 110’ Quaison

RUSSIA – POLONIA non disputata per esclusione Russia

finale POLONIA – SVEZIA

* Slot C

ITALIA – MACEDONIA DEL NORD 0-1 92’ Trajkovski

PORTOGALLO – TURCHIA 3-1 15’ Otavio (P), 42’ Diogo Jota (P), 65’ B.Ylmaz (T), 94’ Luiz (P)

Finale PORTOGALLO – MACEDONIA DEL NORD

SUDAMERICA

Praticamente concluso il penultimo turno: Argentina (35 punti) e Brasile (42 punti) già qualificate da tempo, nella notte strappano il pass Uruguay (1-0 sul Perù) Ecuador (nonostante la sconfitta 3-1 in Paraguay), entrambe a quota 25.

A una giornata dal termine resta l’ultimo posto utile per gli spareggi intercontinentali (con la terza in graduatoria asiatica) : se lo contendono Perù (21 punti), Colombia (20, vincente 3-0 sulla Bolivia) e Cile (19, sconfitto 4-0 in Brasile).

Ultima giornata: Perù – Paraguay, Venezuela – Colombia, Cile – Uruguay.

NORD/CENTROAMERICA

Tre posti più un eventuale quarto dallo spareggio interzonale con la vincente del torneo in Oceania. Al momento il girone all’Italiana da otto squadre vede al comando il Canada a 25, seguito da USA e Messico a 22. Lotta serrata per il quarto posto, un discorso a due tra Costa Rica (19 p.) e Panama (18).

AFRICA

Cinque posti che verranno fuori dai barrages con sfide andata/ritorno: a casa necessariamente almeno tre big del calcio nel Continente Nero. Oggi le gare d’andata:



Rep. Dem. del Congo – Marocco (ore 16)

Mali – Tunisia (ore 18)

Camerun – Algeria (ore 18)

Ghana – Nigeria (ore 20.30)

Egitto – Senegal (ore 20.30)

ASIA

Quattro o cinque posti dalle qualificazioni, da aggiungere al Qatar padrone di casa. Due gironi, prima e seconda vanno al Mondiale, le terze si affrontano tra loro per decidere chi andrà allo spareggio con la quinta classificata in Sudamerica. Nel girone A Iran e Corea del Sud prima già col pass pronto, nel B passano Arabia Saudita e Giappone primo, l’Australia già agli spareggi come terza.

OCEANIA

Caso più unico che raro: il torneo della OFC si giocherà direttamente in Qatar a causa degli enormi problemi di tempo e logistica causati dalla pandemia. Chi se lo aggiudica, dovrà vedersela con la quarta della zona centro-nordamericana per andare al Mondiale. Nove squadre ai nastri di partenza, ne rimangono 4 con semifinali e finali: Nuova Zelanda – Tahiti è una finale anticipata visto il valore di All Whites e polinesiani. Chi passa affronta la vincente di Isole Salomone – Papua Nuova Guinea. Oggi le prime sfide secche, finalissima il 30 marzo



Valerio Campagnoli (foto TCD)