Pagina 229 | Profondo rossoblucerchiato

Genoa e Sampdoria sull’orlo del baratro, non solo sportivamente

Bilanci in negativo e non parliamo solo della deficitaria situazione sportiva. Il Genoa chiude il 2021 con un passivo di 42,3 milioni di euro, peggiore persino dei 32,8 del 2020. Aumentano i costi (da 105 milioni a 123) mentre il fatturato cala di pochissimo (77,9 milioni contro i 78 dell’anno precedente). Ciò che fa una certa sensazione però è negli stracci che volano tra l’ex patron Enrico Preziosi e la nuova proprietà, il fondo americano 777. Il fondatore della Giochi Preziosi, che non ha approvato il bilancio stesso, ha accusato il fondo USA di inadempienza, reclamando percentuali sulle cessioni dei giocatori.

Se Atene piange, Sparta non ride. Terzo rosso di fila per la Sampdoria, con una situazione leggermente migliore ma comunque in passivo di 24,4 milioni di euro (-14,7 milioni nel 2020). Fatturato migliore rispetto a due anni fa (76,3 contro 75,7) con costi d’esercizio saliti da 90 a 100 milioni.



