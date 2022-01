Pagina 229 | Prestiti nerazzurri sotto la Lanterna

In uscita Sensi alla Samp, in entrata Caicedo dal Genoa

Si conclude dunque la minitelenovela invernale per il centrocampista classe ’95: prestito secco in blucerchiato fino a fine stagione. In entrata, l’attaccante ecuadoriano ex Lazio, salutato con soddisfazione un po’ di tutti. Un video ripreso da un tifoso genoano e diventato rapidamente virale nell’ambiente rossoblù, è la summa un po’ di quanto la mancanza d’impegno sia uno schiaffo vero a chi suda la pagnotta, un po’ -razionalmente parlando- di come la mancanza di motivazioni sia devastante se si vogliono raggiungere risultati. Caicedo che guarda la partita fingendo di fare stretching, accennando una corsetta solo quando mister Blessin si gira verso di lui. Al netto di questo, l’ex Lazio va all’Inter in prestito secco fino a giugno: già fatte le visite mediche e prime corsette (quelle vere) d’allenamento alla Pinetina. Un rinforzo utile per la causa di Simone Inzaghi. Se all’ecuadoriano andasse di faticare, certo.



Valerio Campagnoli (foto internews)