Pagina 229 | Polveriera Lazio, la Curva Nord alza la voce

Protesta davanti alla sede biancoceleste per un mercato nemmeno fallimentare: è proprio inesistente

“Caccia li sòrdi”, in tipico stile capitolino, per le 500 persone radunate davanti via di Santa Cornelia, quartier generale del club di Lotito. Né lui né il fedele ds Tare vengono risparmiati -e come non sarebbe altrimenti-, per una contestazione che fa il paio con i malumori di Maurizio Sarri, un uomo abituato a lavorare alacremente e puntigliosamente, ma alle sue condizioni. Non sono arrivati né Miranchuk né Casale, Cabral e Kamenovic sono una pezza peggiore del danno. Sarebbe comprensibile se fosse stata una scelta mirata, quella di restare immobili per poi programmare in estate. Qui però la nave biancoceleste sembra navigare troppo, troppo a vista.

Valerio Campagnoli (foto Sportmediaset)