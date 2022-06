Pagina 229 | Pogba: metà telenovela, metà documentario. Con tanta nostalgia

Pogmentary, il biopic sul francese, accende entusiasmi e tocca i cuori. Così Mino Raiola, interpellato al tempo

Si colora ulteriormente di giallo le mosse che possono riportare il mediano alla Juventus. Con le parole, adesso sicuramente toccanti, del compianto Mino Raiola.

Così il fu re degli agenti dei calciatori, su uno dei suoi pupilli più radiosi.

“Il mercato non è altro che un’asta di opere d’arte. Ci sono tante opere d’arte nel mondo e tante persone che le vogliono acquistare. Ci possono essere 20 persone che vogliono comprare 1 Pogba e questo è il mercato”.

Raiola, un anno fa, sul ritorno del Polpo alla Juventus fu categorico: “No, no. La Juve non può più permettersi di averti. Mi incontro anche con il PSG e ho già avuto due incontri con il Barcellona. Il mercato è come il mare: su e giù, su e giù”.

E prima ancora alla domanda: “Credi sia un’opzione restare qui un anno e andare via l’anno prossimo gratis?”, rispose così il manager: “Preferisco tu vada via ora piuttosto che perdere un anno“.

Sulle trattative durante l’Europeo: “Durante l’Europeo doveva essere ancora più concentrato, ma questo non significa che non stessimo parlando con il Manchester United o con altri club”.

AFFARI – “A Paul ho detto: “io non posso giocare a calcio, perché se io giocassi a calcio e tu facessi business, saremmo fott…. È meglio che tu giochi a calcio e io mi occupo degli affari”.

Infine, il sogno PSG: “A me piacerebbe che giocasse nel Paris Saint Germain. Credo che lì, a Parigi, lui sarebbe considerato un po’ come “il Re che torna a casa”.



Valerio Campagnoli (foto Nssmag)