Pagina 229 | Piquè, per qualche dollaro (o euro) in più

Fa discutere il coinvolgimento del blaugrana sull’affaire della Supercoppa spagnola in Arabia. Intendiamoci: è tutto legalissimo

Montano le polemiche da giorni, dopo le intercettazioni di El Confidential, sulle commissioni che la società di eventi sportivi di Gerard Piquè (la Kosmos Holding) avrebbe preso dagli accordi tra la Federcalcio Spagnola e il governo saudita per ospitare la Supercoppa nelle prossime sei stagioni. Accordo da 24 milioni di euro in totale. Nulla di illegale in tutto questo, ma fa storcere il naso il presunto canale preferenziale volto a favorire la società del difensore.

Un trattamento di favore che il presidente Rubiales smentisce, mentre il compagno di Shakira ha prima negato tramite un portavoce, poi vuotato il sacco in una lunga diretta su Twitter. “Sono orgoglioso di quanto stiamo facendo per il calcio spagnolo, e a mio modo di vedere non c’è alcun conflitto d’interesse”.

Sì, insomma: l’errore di Gerard Piquè, è stato quello di chiamarsi Gerard Piquè.

Valerio Campagnoli (foto Voce d’Italia)