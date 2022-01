Pagina 229 | Perchè è saltato Icardi alla Juventus

Un cavillo burocratico a far saltare l’affare che avrebbe scaldato il mercato di gennaio. Qui i dettagli

Niente Icardi in bianconero. Non per colpa di un mancato accordo economico o una improvvisa ecatombe nell’attacco del PSG, anzi.

I francesi avrebbe acconsentito solo se nell’operazione fosse rientrato Moise Kean. Nulla da fare per il talento della Nazionale, però: “I calciatori possono essere tesserati per un massimo di tre società per stagione. Durante questo periodo il calciatore è abilitato a disputare partite ufficiali per solo due società”. Così recita l’articolo 5 comma 3 del regolamento dei trasferimenti internazionali di calciatori. Avendo Kean già giocato un’ora scarsa con l’Everton contro l’Huddersfield lo scorso 24 agosto, in Carabao Cup, non è stato possibile andare avanti.



Valerio Campagnoli