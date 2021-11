Pagina 229 | Pepito Rossi. Una valigia piena di destino e biglietti aerei

Nuova avventura emiliana per l’ex enfant prodige del nostro calcio. Un’elegia del talento che fu

Del classe ’87 si può dire tanto, si può rimpiangere ancor di più. A vedere la sua carriera, tuttavia, non sai mai se rimpiangere oppure godere ancor di più di un talento col contagocce, mai sparso a piene mani. Il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. La jella degli infortuni all’apice delle consacrazioni (prima di Euro 2012 e prima di Brasile 2014) restituiscono ciò che accade solo nelle migliori storie d’amore: il gusto dell’irrealizzato, che non lascia spazio alla noia del compiuto e del prevedibile. I lampi col Manchester United, la storica stagione col Villarreal, la grande illusione in viola prima del terzo maledetto crac.

Ora c’è Ferrara, dopo un eterno peregrinare. La provincia in cui avere un buen retiro. Oppure, visto che in Nazionale manca uno che la butti dentro, beh…



