Pagina 229 | Paulo Sousa/Flamengo, la samba è finita

Esonerato l’ex giocatore di Juve, Inter e Parma nonchè ex mister della Fiorentina

Polemiche iniziate fin dalla sua decisione di lasciare la Polonia, proprio per andare ad allenare a dicembre il Clube de Regatas. Un Mondiale in cui avrebbe esordito come commissario tecnico, bruciato per andare ad allenare un club comunque tra i più prestigiosi al mondo. Venendo esonerato dopo sei mesi.

Da sottolineare la sua ultima conferenza stampa, riportata dalla Gazzetta: “ci sono cose che non si possono controllare, e su di queste ci spendo meno energia. Come ciò che viene scritto e detto sul mio conto”. Un atteggiamento al limite tra la resa e la polemica verso chi, da una comoda tastiera, scrive, pontifica, vaticina, mentre il mestiere dell’allenatore, come tutti gli altri, ha i suoi risvolti psicologici. Come tutti gli altri mestieri, sottolineiamo.



Valerio Campagnoli (foto Goal.com)