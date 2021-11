Pagina 229 | Neymar, l’ultimo dei festaioli

Una tradizione dura a morire, un binomio inscindibile: i calciatori brasiliani e la movida

Edmundo, al tempo, celebre per le sue scappate al Carnevale (e per i colpi di testa, come il far ubriacare uno scimpanzè) non fu nemmeno il primo. Una stirpe di incalliti nottambuli, di vittime dell’irresistibile richiamo della bella vita. Adriano, nemmeno ne stiamo a parlare. Perfino uno all’apparenza irreprensibile come Maicon è finito nella rete del fascino della movida. L’ultimo in ordine di tempo è Neymar: saltata la partita contro l’Argentina (ma già con entrambe le nazionali col pass in tasca per il Mondiale qatariota), ufficialmente per un problema all’adduttore. Emerge poi che il campione del PSG avrebbe tentato di esser espulso con la Colombia appositamente per bucare la sfida contro l’Albiceleste, venendo poi paparazzato a ballare con tanto di turbante in un locale di San Paolo.



“E’ così che si rappresenta il Brasile?” attacca Neto, presentatore di Os donos da bola, celebre trasmissione tv.

A quanto pare sì, a vedere i suoi predecessori.

Valerio Campagnoli (fonti CB, Corriere Dello Sport)