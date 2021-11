Pagina 229 | Mystic River. Millonarios campioni d’Argentina

Dieci anni fa -e poco più- una delle retrocessioni più cocenti del calcio mondiale. Ora, il River Plate è stabilmente tornato agli antichi fasti

Sono trentasette i titoli nazionali (campionati) per il River Plate, che proprio nella notte della commemorazione di Diego Armando Maradona ha liquidato il Racing Avellaneda per 4-0. Dopo sette anni i biancorossi incamerano il campionato dopo una stagione senza storia: ventesimo risultato utile su 22 gare, 12 punti di vantaggio su Defensa y Justicia e Talleres Cordoba.



Marcelo Gallardo entra nella storia come allenatore, oltre che come giocatore: dopo le due Libertadores del 2015 e del 2018 (superando i rivali storici del Boca nella famosa notte del Bernabeu), regala la gioia suprema ai Millonarios in un lento ma costante percorso di ascesa, dopo le lacrime amare di dieci anni fa.



Valerio Campagnoli (foto Sky)