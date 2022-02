Pagina 229 | Mourinho, si fa dura contro il Verona

Tegole su tegole per il portoghese: 4 positivi al Covid, oltre alla nutrita lista di infortunati per la gara di domani all’Olimpico

Doveva essere la partita del riscatto, dopo le polveri bagnate col Genoa: rischia invece di essere un altro passo falso contro la mina vagante della Serie A. I quattro contagiati sono sintomatici ma in buone condizioni: mettici che Ibanez, Shomurodov, Mkhitaryan ed El Shaarawy sono out, e che Zaniolo è in forte dubbio, ed esce fuori una gara complicatissima, in cui Mourinho deve scegliere: o tornare a fare il Mourinho, o placidamente adagiarsi nel ruolo di animale da palcoscenico che non ha più di concreto da dare in termini di risultato.

Non sarà facile, ma lui una volta non era un pirla?

Valerio Campagnoli (foto DAZN)