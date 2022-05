Pagina 229 | Monza, la maledizione di Renato Pozzetto sta per svanire

2-1 al Pisa alla finale playoff di andata. La Serie A non è più un miraggio lontano

Stadio Brianteo, 26 maggio 2022

Monza – Pisa 2-1

9′ Mota (M), 75′ Gytkjaer (M), 93′ Berra (P)



Era il 1979 quando uscì nelle sale cinematografiche il film “Agenzia Riccardo Finzi… praticamente detective” interpretato per l’appunto da Renato Pozzetto. Nella pellicola c’è una scena in cui l’attore milanese dice a Lory Del Santo: “Io sono del Monza, non riusciremo mai a venire in Serie A”. La frase va contestualizzata al periodo in cui venne pronunciata: alla fine degli anni ’70 i brianzoli sfiorarono la promozione nella massima serie per ben 4 volte, con due quarti e due quinti posti, e soprattutto uno spareggio perso.

Il 29 maggio, col ritorno sotto la Torre, questa maledizione giungerà a compimento o a termine?