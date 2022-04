Pagina 229 | Mondiale biennale, Infantino fa un passo indietro

Non è un Pesce d’Aprile. Ripeto, non è un Pesce d’Aprile (le dichiarazioni sono giunte nella giornata di ieri)

La Gazzetta, tra i tanti, riporta le parole del massimo dirigente Fifa: “Voglio chiarire una cosa: la Fifa non ha mai proposto il Mondiale biennale. In occasione dell’ultimo congresso è stato chiesto di studiarne la fattibilità ed è giunto un feedback positivo. Lavoreremo a una soluzione condivisa“.



Così, dopo essersi spellato le mani a favore dell’ennesima competizione extra, dell’ennesimo grande evento monetario spacciato per apertura ai Paesi in via di sviluppo, imbastendo perfino il patetico teatrino sulle tragedie del Mediterraneo…il governatore del calcio mondiale si rimangia tutto.



Oh sì, in questo primo Aprile non poteva esserci uno scherzo migliore di questo.



Valerio Campagnoli (foto Eurosport)