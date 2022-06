Pagina 229 | Mondiale 2026, ecco le sedi

Poco Canada, poco Messico, tantissimi Stati Uniti: ecco le città della rassegna nordamericana

Di fatto, Usa ’94 allargata non solo ad altri due Stati, ma anche al proprio interno. La prima Coppa del Mondo a 48 partecipanti non poteva non richiedere un primo, estesissimo, banco di prova. Esteso quanto un continente, per l’appunto.

Un Mondiale che sarà una prova di resistenza, più che un sano confronto sul rettangolo verde: provate a immaginarvi voli di migliaia di chilometri, in un contesto ancora più esteso di Russia 2018 (in cui, va detto per amor del vero, i tre quarti del territorio asiatico non son stati minimamente calcolati).

Nel riquadro, comunque, le città partecipanti: Canada e Messico sparring partner agli States. Agli azzurri sarebbe convenuto bucare più questo Mondiale, che il minuscolo Qatar.

Valerio Campagnoli (foto GoForward)