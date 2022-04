Pagina 229 | Mondiale 2022, il commento a caldo

Ecco i gironi che ci guarderemo, comodamente, da un divano ben riscaldato



GIRONE A Qatar, Ecuador, Senegal, Olanda

GIRONE B Inghilterra, Iran, Stati Uniti, una tra Galles/Ucraina/Scozia

GIRONE C Argentina, Arabia Saudita, Messico, Polonia

GIRONE D Francia, una tra Perù/Australia/Emirati Arabi Uniti, Danimarca, Tunisia

GIRONE E Spagna, una tra Costa Rica/Nuova Zelanda, Germania, Giappone

GIRONE F Belgio, Canada, Marocco, Croazia

GIRONE G Brasile, Serbia, Svizzera, Camerun

GIRONE H Portogallo, Ghana, Uruguay, Corea del Sud

Che dire: non c’è un vero e proprio girone di ferro come da tradizione. Per il Qatar, padrone di casa, non sarà semplice passare il turno. Occhi naturalmente puntati su chi la spunterà tra Spagna e Germania, in palio il primo posto, anche Belgio e Croazia daranno battaglia per una sfida da apprezzare e molto sul piano tecnico. Gruppo B in cui calcio e geopolitica si mischiano (Iran e Stati Uniti si affrontarono già a Francia ’98 in una gara carica di significato, ma inutile ai fini del risultato).

Messi e compagni devono stare molto attenti, anche se il Messico è un po’ lontano dai fasti degli anni Novanta e Duemila. Interessante anche il gruppo del Brasile, con la Svizzera che rosicchierà l’osso del secondo posto a una Serbia in gran spolvero.

La Francia si troverà un avversario già affrontato nei mondiali ’98 e 2002 ovvero la Danimarca. A chiusura, la palma del girone più equilibrato va a quello del Portogallo: Ghana e Corea non partono sconfitte, ma sicuramente ci sarà da faticare nel quarto mondiale del tandem Cavani/Suarez.



Valerio Campagnoli (foto Rai)