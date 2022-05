Pagina 229 | Milan, Maldini e i mal di pancia post scudetto

La colonna della storia rossonera sbatte i pugni sul tavolo, in un futuro ancora da definire per chiunque

“Mi piace essere una sorta di garanzia per il tifoso milanista. Io non sono la persona giusta per fare un progetto che non ha un’idea vincente”, ha detto il responsabile dell’area tecnica dei rossoneri in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.



Prosegue la bandiera per eccellenza dei rossoneri: “La realtà è che la proprietà non si è mai seduta al tavolo e questa cosa non va bene. Io e Massara siamo in scadenza e non abbiamo rinnovato – dice Maldini – Per il percorso fatto e la vicenda Rangnick trovo poco rispettoso che l’amministratore delegato ed Elliott non si siano neppure seduti a parlare, dico solo a parlare”.



